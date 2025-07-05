Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Berk Oktay: Sağlam bir diyet yapıyorum - magazin haberleri

        Berk Oktay: Sağlam bir diyet yapıyorum

        Oyuncu Berk Oktay, son projesi için aldığı kiloları vermeye çalıştığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 12:21 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sağlam bir diyet yapıyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Berk Oktay, önceki gün Etiler’deki bir mekâna girerken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oktay, son projesi için aldığı kiloları vermeye çalıştığını belirtti. Ünlü oyuncu, “Sağlam bir diyet yapıyorum. Çok da bir şey kalmadı zaten. Ama diyet devam ediyor birazcık zorlu oldu” ifadeleriyle form tutma sürecini anlattı.

        "TÜM ÜLKEMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

        Ailesiyle birlikte kısa süreliğine Aydın’a gittiğini söyleyen Oktay, eşi ve kızının yaz boyu Çeşme'de olacağını belirtti. Ancak bölgede çıkan yangınlardan duyduğu üzüntüyü de dile getiren oyuncu, “Eşim ile kızımı Çeşme’ye yerleştirdim. Maalesef orada da çok kötü yangınlar başladı. Tüm ülkemize geçmiş olsun bütün yangınlar için, inşallah en kısa sürede söndürürler. Gitmeye çalışsam nasıl gideceğimi de bilmiyorum. Otoban da kapanmış çünkü. İş toplantılarım var, buraya da bunun için geldim, tekrar oraya döneceğim” şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "ÖNCE TORUNA SARILDILAR"

        Aydın’da gerçekleştirdikleri aile ziyaretinden de söz eden Oktay, babasının torununa gösterdiği ilgiyle ilgili esprili bir açıklamada bulunarak, “Babam zaten ilk önce toruna sarıldı direkt. Bana da 'Affedersin, iyi misin?' dedi sonradan. Beni çok özlememişler, her şeyden önce torun tabii” dedi.

        "MÜTHİŞ DUYGU"

        Kızı Mira’nın gelişiminden de mutlulukla bahseden oyuncu, “Emeklerken yetişemiyoruz zaten, şimdi destekle yürüyor da biraz. Müthiş duygular bunlar” sözleriyle baba olmanın sevincini dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Berk Oktay
        #diyet
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!