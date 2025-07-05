Berk Oktay: Sağlam bir diyet yapıyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Berk Oktay, önceki gün Etiler’deki bir mekâna girerken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oktay, son projesi için aldığı kiloları vermeye çalıştığını belirtti. Ünlü oyuncu, “Sağlam bir diyet yapıyorum. Çok da bir şey kalmadı zaten. Ama diyet devam ediyor birazcık zorlu oldu” ifadeleriyle form tutma sürecini anlattı.

"TÜM ÜLKEMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Ailesiyle birlikte kısa süreliğine Aydın’a gittiğini söyleyen Oktay, eşi ve kızının yaz boyu Çeşme'de olacağını belirtti. Ancak bölgede çıkan yangınlardan duyduğu üzüntüyü de dile getiren oyuncu, “Eşim ile kızımı Çeşme’ye yerleştirdim. Maalesef orada da çok kötü yangınlar başladı. Tüm ülkemize geçmiş olsun bütün yangınlar için, inşallah en kısa sürede söndürürler. Gitmeye çalışsam nasıl gideceğimi de bilmiyorum. Otoban da kapanmış çünkü. İş toplantılarım var, buraya da bunun için geldim, tekrar oraya döneceğim” şeklinde konuştu.

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"ÖNCE TORUNA SARILDILAR"

Aydın’da gerçekleştirdikleri aile ziyaretinden de söz eden Oktay, babasının torununa gösterdiği ilgiyle ilgili esprili bir açıklamada bulunarak, “Babam zaten ilk önce toruna sarıldı direkt. Bana da 'Affedersin, iyi misin?' dedi sonradan. Beni çok özlememişler, her şeyden önce torun tabii” dedi.