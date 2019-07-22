DHA'nın haberine göre; şarkıcı Berkay, Antalya'nın Alanya ilçesinde müzikseverlerle buluştu. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Berkay, şarkıların çoğunu mekana gelen sevenleriyle söyledi.

Şarkıcı Berkay, konserine 'İnanırım' isimli şarkısıyla başladı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı konserde Berkay'ı dinlemeye gelenler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti. Farklı türlerde de şarkılar seslendiren Berkay, 'Ey Aşk', 'İnanırım', 'Ben Sadece, 'Lolita' gibi parçalarını da konsere gelen sevdikleriyle söyledi. Konserin bir bölümünde arka sıralardaki hayranlarını görebilmek için sandalyenin üzerine çıkan Berkay, şarkılarını bir süre sandalyenin üzerinde seslendirdi.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Berkay, konser sonunda, konserden çok mutlu ayrıldığını ifade ederek mekanı dolduran Alanyalılara teşekkür etti.