Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, temmuz 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. Özlem Ada Şahin-Berkay Şahin çiftinin kızları Zeynep Mira dünyaya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Berkay, eşine doğum hediyesi olarak kızlarının isimlerinin bulunduğu bir altın bileklik hediye etmişti. Özlem Ada Şahin ise bilekliği sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"İLK GÖZ AĞRIM"

Şarkıcı Berkay Şahin, bugün ise Instagram hesabından kızı Arya ile gülümseten sohbetini paylaştı. Şahin, paylaştığı videoya "İlk göz ağrım... Arya'm tam beklediğimiz gibi bir abla olacak inşallah" notu ile takipçileriyle paylaştı.