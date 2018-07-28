Makaron'dan Umut Ünver'in haberine göre, Berkay Şahin ile eşi Özlem Şahin’in Bodrum tatili dolu dizgin devam ediyor. Önceki gün Türkbükü’nde bir plajda deniz keyfi yapan çift, duş alırken objektiflere yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ