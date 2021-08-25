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Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları
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Berkin Kutlu, Tokyo'da 5. oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli yüzücü Koral Berkin Kutlu, erkekler 200 metre serbest stil S5 kategorisinde 5. oldu. Kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisinde milli yüzücüler Sümeyye Boyacı 7., Sevilay Öztürk 8. oldu

Berkin Kutlu, Tokyo'da 5. oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü erkekler 200 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli yüzücü Koral Berkin Kutlu, 5. oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde 15 yaşındaki Koral Berkin, 2.46.62'lik dereceyle 5. sırayı aldı.

Müsabakada İtalyan Francesco Bocciardo, 2.26.76'lık zamanıyla paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. İspanyol Antoni Ponce Bertran gümüş, Brezilyalı Daniel de Faria Dias ise bronz madalya elde etti.

SÜMEYYE BOYACI 7., SEVİLAY ÖZTÜRK 8. OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli yüzücüler Sümeyye Boyacı 7'nci, Sevilay Öztürk 8'inci oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme finalinde Sevilay Öztürk ile Sümeyye Boyacı yarıştı.

Sümeyye Boyacı, 3.17.23'lük zamanıyla 7'nci, Sevilay Öztürk ise 3.29.05'lik derecesiyle 8'inci sırayı elde etti.

Müsabakada Çinli Li Zhang altın, Büyük Britanyalı Tully Kearney gümüş, İtalyan Monica Boggioni bronz madalyayı kazandı.

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