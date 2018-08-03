Berwick - Stirling Albion maçı öncesi rakamlar

İskoçya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Berwick, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Stirling Albion takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Berwick, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Stirling Albion son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 335 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Berwick kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Stirling Albion sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Berwick son hafta oynanan Clyde maçında 1-2 kazandı.

Stirling Albion ise Stenhousemuir karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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