Beşamel sos nasıl yapılır?

Fransa’dan mutfaklarımıza başta misafir olarak gelen un, tereyağı ve sütün kavrulmasıyla yapılan bu sos sofralarımızda kalıcı yer elde etmeyi başarmıştır. Hayatımıza iyi ki girmiş dediğimiz Beşamel sos birçok köfte yemeğiyle, karnabahar, mantar gibi sebzelerle çok uyumlu olduğu için sıklıkla kullanır olduk. Nasıl yapılacağını sizlere aktarıyorum.

Beşamel sos malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Beşamel sos yapılışı: