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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş'a Gedson Fernandes'ten Galatasaray derbisi öncesi kötü haber - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş'a Gedson Fernandes'ten Galatasaray derbisi öncesi kötü haber

        Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesinde kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes 34. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 20:40 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:40
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı. Siyah beyazlı takıma bu maçta kötü haber geldi.

        Beşiktaş'ta Gedson, 34. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

        Beşiktaş ile Galatasaray, 4 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.

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