Beşiktaş'a Gedson Fernandes'ten Galatasaray derbisi öncesi kötü haber
Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesinde kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes 34. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü
Giriş: 25.02.2024 - 20:40 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:40
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı. Siyah beyazlı takıma bu maçta kötü haber geldi.
Beşiktaş'ta Gedson, 34. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Beşiktaş ile Galatasaray, 4 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.