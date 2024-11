Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, siyah-beyazlı kulübün son dönemdeki performansı, hakem kararları ve 'yabancı VAR hakemi' hakkında açıklamalarda bulundu.

Mete Vardar, yaptığı açıklamada, federasyondaki yönetim değişiminde Beşiktaş'ın öncü olduğunu savunarak, "Göreve geldikten sonra Türk futbolunda bir değişim söz konusu oldu. Federasyondaki değişimin en büyük öncüsü Beşiktaş olmuştur. Sadece delegelerle gidip oy vermekle kalmadık. Orada çalışmalar yaptık, bazı kulüplerin fikirlerini değiştirmesine sebep olduk ve federasyondaki değişimi sağladık. Camiamızın sesini dinledik. Eski yönetimle ilgili muzdarip olduğumuz konular vardı. Eski başkanımızın muzdarip olduğu konular vardı. Burada Beşiktaş başkanına parmak sallandı. Bunları gözlemledik, camiamızın sağduyusunu dinledik ve TFF yönetiminin değişiminde öncü olduk." diye konuştu.

"TFF YÖNETİMİYLE BEŞİKTAŞ'IN BİR SORUNU YOK"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vaatlerini yerine getireceğine inandıklarını söyleyen Vardar, bazı kulüplerin yöneticilerinin sürekli federasyonda olduğunu ve bu durumun rahatsızlık oluşturduğunu aktardı.

"TFF yönetimiyle Beşiktaş Kulübünün bir sorunu yok. Orada çok yakın ve güvendiğimiz dostlarımız var." diyen Vardar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İbrahim (Hacıosmanoğlu) Bey'i iyi tanırız, delikanlı taraflarını biliriz. Verdiği sözleri tutacağıyla ilgili şüphemiz yok ama TFF ile sorunumuz var. Bu da bugünün sorunu değil. 20 senedir yapılanma var orada. Bazı kulüplerin arka bahçesi olmuş orası. Bazı kulüplerin yöneticileri haftanın 6 günü orada. Çay, kahve içmeye gidiyorlar. Ne işiniz var orada sizin? Kısa zaman içinde belirli noktalarda gerekli önlemleri almak için elimizden geleni yapıyoruz. Her şeyi ifade edemeyiz. Her çıkardığımız sesi de ifade edemeyiz. Federasyon yönetiminin sorumluluklarını yerine getireceğiyle ilgili bir şüphemiz yok. MHK'de daha önce oluşmuş kadrolar, kurullarda değişimin bir an önce sonuç vermesi ve Türk futbolunun daha iyi noktalara gelmesi için ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerekiyor. Sonuna kadar yanlarındayız. Ürkmeden doğruları yapsınlar. Bunu yaparlarsa doğru yolda olacaklarına eminim. Baskıların önünde eğilmesinler. Orta ve uzun vadede aynı zihniyet devam ederse, onların da yanında olmayacağız."