Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Olağan Genel Kurulu'nun ardından açıklamalar yaptı.

Transfer konusunda bilgi veren Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Ghezzal'ın son sözleşmesi olacak ve masadaki rakam 3.8 milyon euro. Biz, Galatasaray'ı böyle bir yükün altına sokamayız" şeklindeki sözlerine de cevap verdi.

Ahmet Nur Çebi, "Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız? Kendine göre bir açıklaması olmuş, saygı duyuyorum. Futbolcu zaten Beşiktaş'ın futbolcusuydu. Rosier ve Ghezzal transferinde zaten son imza aşamasındayız. Geçenlerde bir ifadesini okudum, kendisine değer veriyorum" dedi.

"Ghezzal'a yapılan ilk teklifin artırılmadığı iddiaları doğru mu" sorusuna ise "Doğrudur, olduğumuz yerde duruyoruz. Biz hiçbir müdahale etmedik ama bir başka takıma ait bir futbolcuyla da görüşmedik. Centilmenlik tek taraflı olur, biz en kralını yaptık" diyerek cevap verdi.

Çebi'nin diğer sözleri şöyle:

"Alex Teixeira transferinde git gel yaşıyoruz. Futbolcular en iyi ücreti almaya çalışıyor haklı olarak, biz de en azını vermeye çalışıyoruz. İmza atılmadan transfer yapılmış sayılmaz. Transfer müjdeleri tabii ki olacak ama ben ne isim veririm ne tarih veririm. Bu konuda bir şey söylemem."