Beşiktaş Belediyesi, sağlık çalışanlarına iki yurt tahsis etmeye hazır

AA

Akpolat, yaptığı yazılı açıklamada, bu zorlu süreçte risk altında olup evine gidemeyen sağlık emekçileri için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Üniversitelerin tatil olması nedeniyle boş bulunan belediyeye bağlı 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunun ihtiyaç halinde sağlık çalışanları için hizmete hazır olduğunu kaydeden Akpolat, "Tüm sağlık çalışanlarına mücadelelerinden ötürü minnettarız ve sonuna kadar yanlarındayız. Bu sancılı dönemi ortak çabayla atlatıp sağlıklı günlere yeniden kavuşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Akpolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliğine çağrıda bulundu.