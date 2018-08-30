Beşiktaş Yönetimi, yaz transfer döneminin bitimine 1 gün kala forvet ve 10 numara bölgesi için temaslarını hızlandırdı.

Burak Yılmaz için Trabzonspor ile görüşmelerine devam eden Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki futbolcunun bonservisi konusundaki pürüzleri en kısa sürede giderip yıldız oyuncuya imza attırmanın hesaplarını yapıyor.

Kartal, 10 numara pozisyonu için bir süredir görüşme halinde olduğu Adem Ljajic'in transferi için de gaza basmış durumda. 27 yaşındaki Sırp oyuncu için Serie A ekibi Torino ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydeden Fikret Orman ve kurmayları, oyuncunun kiralanması konusunda büyük ölçüde el sıkışırken, sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak için de büyük çaba sarf ediliyor.

Beşiktaş, transferin son gününde iki yıldızı birden açıklayarak bombaları patlatmak istiyor.

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