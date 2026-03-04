Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki takım Türkiye Kupası'nda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Beşiktaş 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Maçı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edecek olan sporseverler, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının yayıncı kuruluşunu mercek altına aldı. Peki, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...