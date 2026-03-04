Canlı
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 19:27
        Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki takım Türkiye Kupası'nda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Beşiktaş 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Maçı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edecek olan sporseverler, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının yayıncı kuruluşunu mercek altına aldı. Peki, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 4 Mart Çarşamba bu akşam saat 20:30'da oynanacak.

        BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka A Haber'den canlı olarak yayınlanacak.

        KUPADAKİ 9. RANDEVU

        Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek.

        1989-1990 sezonundan bu yana 8 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet elde etti.

        Karadeniz temsilcisi 3 müsabakadan galip ayrılırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

        Beşiktaş'ın 13 golüne Rizespor, 9 golle yanıt verdi.

        EKSİKLER

        Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

        Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada forma giyemeyecek.

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, Olaitan, Oh

        Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Halil

