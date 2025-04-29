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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:01 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:01
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        Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, oyuncuların dörde bölünmüş alanda ayak tenisi oynamalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.

        Siyah-beyazlı takımda Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı. Sakatlığını atlatan Felix Udokhai ise bireysel çalışmalara başladı.

        Beşiktaş, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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