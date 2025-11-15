Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası ilk maçında PAOK'u 30-25 mağlup etti - Diğer Haberleri

        Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası ilk maçında PAOK'u 30-25 mağlup etti

        Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı Yunanistan ekibi PAOK'u 30-25 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 19:46 Güncelleme: 15.11.2025 - 20:02
        Beşiktaş'tan son 16 için dev adım!
        EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, konuk ettiği Yunan ekibi PAOK'u 30-25 yendi.

        Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 17-12 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, karşılaşmayı 30-25 kazandı.

        Rövanş müsabakası, 22 Kasım Cumartesi günü Yunanistan'ın Selanik kentinde oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuracak takım, son 16 turuna yükselecek.

