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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Emlakjet: 77 - Türk Telekom: 66 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet: 77 - Türk Telekom: 66 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Türk Telekom'u 77-66 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 10. galibiyetini aldı. Türk Telekom ise 8. yenilgisini yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 30.12.2023 - 19:14
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        Beşiktaş Emlakjet evinde 'farklı'
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        Salon: BJK Emlakjet

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Kerem Yılmaz

        Beşiktaş Emlakjet: Mathews 22, Needham 12, Berkan Durmaz 8, Mitchell 9, Delgado 14, Yağız Aksu, Allman 1, Yiğit Arslan 6, Egehan Arna 3, Kerem Kuthan Konan, Samet Yiğitoğlu 2, Ahmet Ata Özbek

        Türk Telekom: Palmer 8, Wallace 18, Enoch 15, Yiğitcan Saybir 4, İsmail Cem Ulusoy 10, Boran Güler 4, Mehmet Yağmur, Mevlüt Melih Doğan, Brown, Okben Ulubay 5, Troy Selim Şav 2

        1. Periyot: 19-15

        Devre: 39-29

        3. Periyot: 62-47

        Beş faulle çıkan: 38.35 Wallace (Türk Telekom)

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