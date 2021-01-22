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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsoru Icrypex oldu

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı için Icrypex Kripto Borsası ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsoru Icrypex oldu
AA

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp genel sekreteri Mesut Urgancılar, basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol ile Icrypex Üst Yöneticisi Gökalp Biçer katıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, törende yaptığı konuşmada, salgın döneminde sponsorların katkısının önemli olduğunu belirterek, "Pandemide ekonominin zorlandığı, gelir kaybı yaşanan bir süreçte sponsorun önemi ortada. Beşiktaş Basketbol Takımı'mızın bugünden itibaren sponsorluğunu üstlenen, bundan sonra partnerimiz olan Icrypex Kripto Borsası'na teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bir buçuk yıllık sözleşme karşılığında 1 milyon 300 bin dolar alacaklarını aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Kripto para son zamanlarda oldukça yaygın ve gelişiyor. Beşiktaş olarak sponsorlarımızın bize verdiği katkıya özen gösterdiğimizi vurgulamak istiyorum. Basketbol takımımızın bu sene ayrı bir vizyon ve sistemle yürüdüğünü ve başarılı olduğunu görmekteyiz. Genç çocuklarımızı Türk basketboluna kazandırmanın gururunu ve keyfini yaşıyoruz. En son basketbolda önemli rakibimiz Fenerbahçe'yi yenmemiz projemizin başarılı olduğunu göstermiştir. Sezon sonuna kadar 400 bin dolar, önümüzdeki sezon da 900 bin dolar gelir bekliyoruz. İhtiyacımız vardı. Basketbol takımının iyi yürüdüğü bir süreçte bu sponsorluğun bize katkı vereceğine inancımız sonsuz. Bu katkının çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Galatasaray maçına sponsorumuzla beraber çıkacağız. Formalar da hazırlanmış. Tesisleşmede de katkılarını bekliyoruz."

"BU SENEKİ BÜTÇE, GEÇEN SENEKİ BÜTÇENİN 4'TE 1'İ"

Genç oyuncularla kurulan proje neticesinde önce sportif başarıyı yaşamak istediklerini vurgulayan Çebi, şunları söyledi:

"Biz çok transfer yapmayı düşünmüyoruz. Elimizdeki oyuncuları geliştirmek ve onlardan maksimum derecede faydalanmak istiyoruz. Bu bir proje. Bunun bir ayağı da sportif başarı. Bunun başarı kısmını yaşamak istiyoruz. Yetişen gençleri bir an önce satmak isteğimiz bu sezon yok. Önümüzdeki sezon da satmayı arzu etmiyoruz. Projemiz önce sportif başarı, bunun ekonomik faydalarını daha sonra düşünüyoruz. Bu seneki bütçe, geçen seneki bütçenin 4'te 1'i. Hepsi 750 bin dolar. Geçen sene görevi devraldığımızda borcun toplamı 3,5 milyon dolardı. Bir yandan bu takımı oynatırken bir yandan da bunları ödüyoruz. Bu yaptığımız işin doğru olduğunu daha iyi göreceğiz."

"Bırakmam Seni" kampanyasının devam ettiğini söyleyen Çebi, bazı isimlerin henüz katkı veremediğini belirterek, "Desteğin çok daha fazla olması bizi mutlu eder. Destek yapmış olanlara nankörlük edemeyiz. İsimlerini stadın en güzel yerine tarihe kaydedilecek şekilde yerleştireceğiz. Bugüne kadar katkı yapmamaları bundan sonra yapmayacakları anlamına gelmez. Bu süreçte herkes sıkıntı yaşıyor ama beklentimiz var. Umarım gereğini yaparlar." ifadelerini kullandı.

ŞENOL: BU SENEKİ MİLLİ TAKIMA MÜMKÜN OLDUĞUNCA OYUNCU VERMEK

Basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol ise basketbol takımının transfer gündemi ile ilgili olarak, "Altyapıya genç oyuncular aldık. Aşağıdan gelecek oyuncuların planlaması hazır. Ahmet Kandemir hocamızın istediği genç oyuncu olursa değerlendirebiliriz. Böyle bir transfer olacaksa da genç ve Türk oyuncular olacak." diye konuştu.

Hedeflerinin milli takıma genç oyuncular kazandırmak olduğunu aktaran Şenol, "Devraldığımız mali tablodaki sorunlar henüz çözülmüş değil. O sorunları çözmek için mücadele ediyoruz. Yetiştirici ve yarışmacı bir kulüp olmayı hedefliyoruz. Oynayacağımız Avrupa kupası maçı var. Grup maçlarını Türkiye'de oynayacağız. Bunun için büyük emek harcadık. O maçları Türkiye'de oynamanın avantajıyla FIBA Avrupa Kupası'nda gelebileceğimiz en üst noktaya gelmeye çalışacağız. Bu seneki amacımız milli takıma mümkün olduğunca her yaş grubunda oyuncu vermek. Diğer yaş gruplarında da iddialı takımlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Icrypex firmasının siyah-beyazlı kulüple sponsorluk anlaşmasını scout başarısı olarak değerlendiren kulüp genel sekreteri Mesut Urgancılar ise şunları kaydetti:

"Alt yaşlarda yarışmacı hiçbir yaşta müsabakalar yapılmıyor. Birkaç jenerasyon birden kayboluyor. Önümüzdeki yıllarda her türlü spor branşında yansımalar negatif olacaktır. Icrypex'i hikayemizin ortak noktası olarak düşünüyorum. Basketbol tarafı nasıl bir scout başarısı gerçekleştirdiyse onlar da Türkiye'nin bu yükselen değerini iyi scout ettiler. Edemeyenler de sonraki seneyi beklesinler. Bizim herhangi bir transfere ihtiyacımız olmadığı gibi alt yaş gruplarındaki tüm takımlarda Türkiye şampiyonu olmaya hazır ekiplerimiz var."

Çeşitli ülkelerde operasyonlarının olduğunu belirten Icrypex Üst Yöneticisi Gökalp İçer, "2018 yılında Türk sermayesiyle kurulan kripto para firmasıyız. Birçok yeniliğe imza atmaya devam ediyoruz. Beşiktaş'ın yeni trendler belirleyen ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olduğunu biliyoruz. Bu iş birliği bizi heyecanlandırıyor. Şimdilik basketbol takımı için yola çıkıyoruz. Umarım Beşiktaş'la iş birliğimizi artırarak devam edeceğiz. Bu birlikteliğin iki tarafa hayırlı olmasını ve artarak devam etmesini diliyoruz." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı takım, anlaşma gereği 1,5 yıl boyunca Icrypex Beşiktaş ismiyle mücadele edecek.

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