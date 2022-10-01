Son iki maçında Medipol Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 yenilen Valerien Ismael'in öğrencileri, bir sonraki maçta da İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak bir anda 4'üncülüğe kadar geriledi. Puan kayıplarının yanı sıra oynanan oyunun da ilk haftalara göre gerileme göstermesi, takımın eleştirilmesine ve hedefe teknik direktör Valerien Ismael'in konmasına neden olmuştu.