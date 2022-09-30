HABERTURK.COM

Türk futbolunun dev çınarları Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonun ilk derbisinde 2 Ekim Pazar günü kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak dev maç öncesi iki takımın kilit isimlerini ve teknik direktörlerini masaya yatırdık. İşte derbinin kader adamları... ISMAEL - JESUS Ismael:

Beşiktaş'ın başına geçen sezon geçen Fransız teknik adam, siyah-beyazlı takımla Süper Lig'de toplam 15 maça çıktı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ismael'in Beşiktaş'ı maç başı 1.80 puan ortalaması yakaladı. Ismael yönetiminde gol yollarında etkili bir performans sergileyen Kartal, 1.87 gol ortalaması tutturdu. 47 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı takımla ilk ve tek derbisine geçen sezon Fenerbahçe karşısında çıkarken, mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Jesus:

Sezon başında Fenerbahçe'nin yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek için göreve getirilen Jorge Jesus ise şu ana kadar oynattığı hücum futboluyla sarı-lacivertli camiaya 'özlenen' F.Bahçe'yi izlettirmeyi başardı. Fenerbahçe ile 6 Süper Lig maçına çıkan Portekizli teknik adam, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Jesus'lu F.Bahçe, istatistiksel olarak da yakaladığı 2.17 puan ve 3.33 gol ortalamasıyla zirve yaptı.

SAISS - SZALAI Saiss:

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Wolves'tan transfer ettiği Romain Saiss, siyah-beyazlılarda savunmanın değişmez ismi haline geldi. Bu sezon 7 maçın tamamında forma giyen Faslı stoperin maç başına kazandığı ikili mücadele oranı %51 oldu. Saiss ayrıca maç başına 6.9 isabetli uzun top ortalamasıyla da dikkat çekti. Szalai:

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa ekiplerini de peşine takan Attila Szalai, bu sezon takımının oynadığı 6 Süper Lig maçında da görev yaptı. Macar stoper, maç başına %65 ikili mücadele kazanma oranıyla Saiss'i sollamış durumda. Szalai'nin maç başına isabetli uzun top ortalaması ise 5.5.

GEDSON - ARAO Gedson:

Beşiktaş'a sezon başı katılan isimlerden biri olan Gedson Fernandes, 7 Süper Lig maçının tamamında forma giydi. Skor katkısı olarak istenilen performansı henüz yakalayamayan Portekizli orta saha, sadece 1 asist yaptı. Ancak Gedson maç başı 3.1 top çalma istatistiğiyle öne çıkmayı başardı. Arao:

Jorge Jesus'un özel isteğiyle Flamengo'dan alınan Willian Arao, defansif özellikleriyle ön plana çıksa da forma giydiği 6 Süper Lig maçında 2 asist yaparak skora da katkı yapabileceğini gösterdi. Maç başına top çalmada 0.8 ortalama tutturan Brezilyalı yıldız, bu alanda ise Gedson'un gerisinde kaldı.

MULEKA - ROSSI Muleka:

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jackson Muleka, siyah-beyazlıların Süper Lig'de oynadığı 7 maçın 6'sında forma giydi. Demokratik Kongo'lu hücum oyuncusu attığı 5 golün yanı sıra 3 de asist yaparak 8 gole direkt katkıda bulundu. Kanattan ceza sahasına girerek rakip kalede tehlike yaratan Muleka maç başına 3.17 şut ortalamasıyla dikkat çekiyor. Rossi:

Geçtiğimiz sezondan bu yana Fenerbahçe forması giyten Diego Rossi, Jesus'un en güvendiği isimlerin başında geliyor. Bu sezon 6 Süper Lig maçında da forma giyen Uruguaylı kanat oyuncusu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Maç başına 0.67 şut ortalamasıyla Muleka'nın bir hayli gerisinde kalan Rossi, buna karşın rakip kaleye yaptığı driplingler ve çalışkanlığıyla öne çıkıyor.