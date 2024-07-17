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        Beşiktaş, hazırlık maçında Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu

        Beşiktaş, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenildi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Ersin Destanoğlu'nu kaleye geçirirken, savunma, orta saha ve forvet hattında farklı oyuncuları görevlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 22:22 Güncelleme: 17.07.2024 - 22:22
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        Beşiktaş, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenildi.

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        Z'dezele Stadı'nda oynanan maçta kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim eden Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, savunmada Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley ve Arthur Masuaku'ya forma verdi.

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        Orta sahada Milot Rashica, Al Musrati, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes ve Rafa Silva'yı görevlendiren siyah-beyazlı teknik adam, forvette ise Vincent Aboubakar'ı oynattı.

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        Yeni transferlerden Ciro Immobile ise karşılaşmayı tribünden takip etti.

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        8. dakikada Beşiktaş ceza sahasına gönderilen uzun pasta Svensson'un hatası sonrası topu önünde bulan Oleksandr'ın şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

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        38. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Kevin'in vuruşunda, top yandan auta gitti.

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        45+1. dakikada Oleksandr'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top dışarı çıktı.

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        İkinci yarıya Ersin Destanoğlu-Göktuğ Baytekin, Colley-Tayyip Talha Sanuç, Masuaku-Emrecan Terzi, Rafa Silva-Muleka, Aboubakar-Mustafa Erhan Hekimoğlu değişiklikleriyle başlayan teknik direktör Van Bronckhorst, ilerleyen dakikalarda Gedson Fernandes-Ernest Muçi, Al Musrati-Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz-Onana, Rashica-Semih Kılıçsoy, Svensson-Onur Bulut değişiklikleri yaptı.

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        60. dakikada Muleka rakibin hatası sonrasında topu kaparak ceza sahasına girip meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Topla buluşan Semih Kılıçsoy'un soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Muçi altıpastan vurdu, kalecinin müdahalesiyle top kornere gitti.

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        66. dakikada Ukrayna temsilcisi 1-0 öne geçti. Pedro Henrique'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı ortaya Eguinaldo kafayla vurarak topu ağlarla buluşturdu.

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        81. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Newertton'un çaprazdan şutunda kaleci Göktuğ topun kaleye girmesine izin vermedi.

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        90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muleka'nın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

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        Karşılaşmayı Shakhtar Donetsk 1-0 kazandı.

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