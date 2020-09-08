Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Beşiktaş Belediye Meclisi’nde getirilen öneri ile Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde evcil hayvan satışının yasaklanması için ilk adım atıldı.





Belediye Başkanı Rıza Akpolat Akpolat, şunları aktardı:

“Her canlının yaşam hakkını savunuyor ve bunun gereğini yapıyoruz. Evcil Hayvan Ticareti kabul edilemez bir işkencedir. Bu işkenceyi sonlandırma kararını yaşama geçiriyoruz. Yeni bir anlayışla hayatı, doğayı ve bütün canlıları kapsayacak bir yaklaşımı Beşiktaş’ta başlatıyoruz. Bugün ilk adımı atarak Belediye Meclisi’mizde süreci başlattık. Hayatı paylaştığımız dostlarımızın iyiliği için çalışmayı sürdüreceğiz.”

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Beşiktaş'ta ekiplerinin tam donanımlı sokak hayvanları ambulansı MOBİVET ile yaralı, acil yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına özel ambulans hizmeti, sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmesi, parklara özel kapalı mama kapları konulması gibi uygulamaları içeriyor.