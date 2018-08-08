UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda başlayan ve Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla geçerek 3. turda Avusturya temsilcisi LASK Linz'in rakibi olan Beşiktaş, ilk maçta yarın Vodafone Park'ta taraftarının huzuruna çıkacak. Torshavn karşılaşması öncesinde UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan yıldız futbolcular Vida, Quaresma ve Pepe'nin yanı sıra yeni transfer Enzo Roco, LASK Linz maçı öncesinde UEFA listesine dahil edildi. Vasat rakibi Torshavn karşısında 2 maçta 8 gol atan ve kalesini kapatan siyah-beyazlılar, LASK Linz maçı öncesinde moral buldu.



ADRİANO'NUN DURUMU BELİRSİZ



LASK Linz maçı öncesinde kadroyu şekillendirmeye başlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, Adriano'nun durumu nedeniyle bu bölgede henüz karar kılmadı. Pazar günü yapılan antrenmanda Negredo'nun müdahalesi sonrasında çalışmayı yarıda bırakan Adriano'nun durumu henüz netlik kazanmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, Torshavn ile oynanan 2 maçta da etkili futboluyla göz dolduran ve 1 gol atıp 3 asist yapan Lens ile antrenmanlardaki formuyla iyi bir grafik çizen Gökhan Töre arasında da kararsız kaldı. Güneş'in maça Lens ile başlayıp, ikinci yarıda Gökhan Töre'ye şans vermesi bekleniyor. Kartal'da forvet hattında ise Kanada'lı golcü Cyle Larin forma giyecek. Torshavn ile oynanan ikinci maçta hat-trick yapan Larin, antrenmanlardaki performansıyla da Güneş'in ilk tercihi durumunda.

ŞENOL GÜNEŞ'LE İÇ SAHADA 1 YENİLGİ

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımın başına geçtiği 2015-2016 yılından bu yana oynanan Avrupa maçlarında yükselen bir ivme var. Siyah-beyazlılar, Güneş'in göreve gelmesinin ardından boy gösterdiği 26 Avrupa mücadelesinde 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş, Fransız temsilcisi Lyon'a penaltılarla elenmişti. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubu namağlup lider tamamlayan siyah-beyazlılar, bir sonraki turda ise Alman ekibi Bayern Münih'e elenmişti. Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından özellikle iç sahadaki karşılaşmalarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde taraftarı önünde çıktığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Beşiktaş bu periyotta yalnızca geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.



LASK LINZ LİGE KÖTÜ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi'ni 4. sırada tamamlayan LASK Linz, özelikle ligin son 4 maçında puan alamadı. Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Norveç'in Lillestrom ekibiyle karşılaşan LASK Linz, ilk maçı sahasında 4-0, ikinci maçı da deplasmanda 2-1 kazanarak turu geçti. Ancak Linz, Avusturya Ligi'ne istediği gibi başlayamadı. Ligin ilk haftasında Salzburg'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Linz, ikinci maçında ise ligin vasat takımı St. Pölten ile sahasında golsüz berabere kaldı. Beşiktaş maçı öncesinde Linz'de savunmadan Philipp Wiesinger ve David Bumberger sakat. Takımın Brezilyalı oyuncusu Joao Victor'un da Beşiktaş karşısında forma giymesi zor görünüyor. LASK Linz'de sakatlığı bulunan bir diğer isim ise Türk futbolcu Doğan Erdoğan. 2015 yılında Samsunspor'dan transfer olan 21 yaşındaki ön libero oyuncusunun ekim ayının ortasına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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