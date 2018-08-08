Öne Çıkanlar
Beşiktaş
Futbol
Haberler > Futbol

Beşiktaş ile LASK Linz karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi LASK Linz'i yarın Vodafone Park'ta konuk edecek olan Beşiktaş'ta hedef ilk maçta avantajlı sonuç almak. Kartal'ın yıldızları, bu maç öncesinde UEFA'ya verilen listeye dahil edildi

08 Ağustos 2018 Çarşamba, 16:31:45 | Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda başlayan ve Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla geçerek 3. turda Avusturya temsilcisi LASK Linz'in rakibi olan Beşiktaş, ilk maçta yarın Vodafone Park'ta taraftarının huzuruna çıkacak. Torshavn karşılaşması öncesinde UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan yıldız futbolcular Vida, Quaresma ve Pepe'nin yanı sıra yeni transfer Enzo Roco, LASK Linz maçı öncesinde UEFA listesine dahil edildi. Vasat rakibi Torshavn karşısında 2 maçta 8 gol atan ve kalesini kapatan siyah-beyazlılar, LASK Linz maçı öncesinde moral buldu.

ADRİANO'NUN DURUMU BELİRSİZ 

LASK Linz maçı öncesinde kadroyu şekillendirmeye başlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, Adriano'nun durumu nedeniyle bu bölgede henüz karar kılmadı. Pazar günü yapılan antrenmanda Negredo'nun müdahalesi sonrasında çalışmayı yarıda bırakan Adriano'nun durumu henüz netlik kazanmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, Torshavn ile oynanan 2 maçta da etkili futboluyla göz dolduran ve 1 gol atıp 3 asist yapan Lens ile antrenmanlardaki formuyla iyi bir grafik çizen Gökhan Töre arasında da kararsız kaldı. Güneş'in maça Lens ile başlayıp, ikinci yarıda Gökhan Töre'ye şans vermesi bekleniyor. Kartal'da forvet hattında ise Kanada'lı golcü Cyle Larin forma giyecek. Torshavn ile oynanan ikinci maçta hat-trick yapan Larin, antrenmanlardaki performansıyla da Güneş'in ilk tercihi durumunda.

ŞENOL GÜNEŞ'LE İÇ SAHADA 1 YENİLGİ 

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımın başına geçtiği 2015-2016 yılından bu yana oynanan Avrupa maçlarında yükselen bir ivme var. Siyah-beyazlılar, Güneş'in göreve gelmesinin ardından boy gösterdiği 26 Avrupa mücadelesinde 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş, Fransız temsilcisi Lyon'a penaltılarla elenmişti. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubu namağlup lider tamamlayan siyah-beyazlılar, bir sonraki turda ise Alman ekibi Bayern Münih'e elenmişti. Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından özellikle iç sahadaki karşılaşmalarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde taraftarı önünde çıktığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Beşiktaş bu periyotta yalnızca geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.

LASK LINZ LİGE KÖTÜ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi'ni 4. sırada tamamlayan LASK Linz, özelikle ligin son 4 maçında puan alamadı. Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Norveç'in Lillestrom ekibiyle karşılaşan LASK Linz, ilk maçı sahasında 4-0, ikinci maçı da deplasmanda 2-1 kazanarak turu geçti. Ancak Linz, Avusturya Ligi'ne istediği gibi başlayamadı. Ligin ilk haftasında Salzburg'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Linz, ikinci maçında ise ligin vasat takımı St. Pölten ile sahasında golsüz berabere kaldı. Beşiktaş maçı öncesinde Linz'de savunmadan Philipp Wiesinger ve David Bumberger sakat. Takımın Brezilyalı oyuncusu Joao Victor'un da Beşiktaş karşısında forma giymesi zor görünüyor. LASK Linz'de sakatlığı bulunan bir diğer isim ise Türk futbolcu Doğan Erdoğan. 2015 yılında Samsunspor'dan transfer olan 21 yaşındaki ön libero oyuncusunun ekim ayının ortasına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.