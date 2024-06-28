Beşiktaş'ın basketboldaki isim sponsoru Fibabanka oldu

Beşiktaş A Erkek Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu boyunca geçerli olacak sponsorluk anlaşmasına imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu boyunca takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, BKT EuroCup ve katılacağı tüm organizasyonlarda "Beşiktaş Fibabanka" olarak anılacak. Salonumuz da "BJK Fibabanka Spor Kompleksi" adını taşıyacak. Bu güçlü iş birliği için Fibabanka ailesine teşekkür ediyor, birlikte nice zaferlere imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.