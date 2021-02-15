Beşiktaş, son 3 deplasman maçında bir galibiyet ve 2 beraberlikle 3 puan topladı. Atakaş Hatayspor ile dış sahada 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki deplasman mücadelesinde ise Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği ise ligde beşer galibiyet ve beraberlikle 20 puan elde etti.