Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'de son olarak evinde Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 28. hafta maçında bu akşam saat 20:30'da Konyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Konya'dan galibiyetle ayrılıp hem 29. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi moral kazanmak hem de 3. sıradaki Samsunspor ile puan farkını eritmek istiyor. Tehlikeli bölgede yer alan Konyaspor da taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Zorlu maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'in nasıl bir kadroyla takımını sahaya süreceği merak ediliyor. İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak.Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi. Oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye sahasında 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.
Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla haftaya 14. basamakta girdi.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Jonas Svensson ve Bahtiyar Zaynutdinov'un yanı sıra yeni transfer Elan Ricardo da Konya kafilesine dahil edilmedi.
DERBİ ÖNCESİ 4 İSİM SINIRDA
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
Mert
Tayyip Talha
Emirhan
Uduokhai
Masuaku
Chamberlain (Amir)
Gedson Fernandes
Rashica