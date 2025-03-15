Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla haftaya 14. basamakta girdi.