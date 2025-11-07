Beşiktaş kafilesi Antalya'da!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hesap.com Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.
Giriş: 07.11.2025 - 19:39 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:39
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
