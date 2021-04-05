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Beşiktaş kaybetmesine rağmen liderliği bırakmadı

Süper Lig´in lideri Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 1-0 yenilmesine rağmen liderliğini devam ettirdi. Maç boyu etkisiz bir oyun ortaya koyan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu mağlubiyetle Galatasaray ve Fenerbahçe ile puan farkını artırma avantajını kullanamadı

Beşiktaş kaybetmesine rağmen liderliği bırakmadı
DHA

Galatasaray'ın üstü üste iki mağlubiyet aldığı bir dönemde önce Fenerbahçe ile berabere kalan siyah beyazlılar, ardından Kasımpaşa'ya da yenilince iki haftada puan farkını sadece bir puan artırabildi ve rakibini şampiyonluk yarışının içinde tutmuş oldu. Galatasaray'ın BAY geçeceği 33´üncü haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, Akdeniz ekibini yenmesi halinde maçlar eşit halde Galatasaray'ın 6 puan önünde olacak. Olası beraberlikte 4 olacak fark, Beşiktaş'ın Alanya'ya yenilmesi durumunda 3'te kalacak.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya yenilmesi Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Bir maç fazlasıyla siyah beyazlıların 5 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Denizlispor'u yenmesi durumunda (maç fazlasıyla) puan farkını ikiye düşürecek ve şampiyonluk umutlarını sonraki haftalara taşıyacak.

EKSİKLERİN YOKLUĞU FAZLASIYLA HİSSEDİLDİ

Kasımpaşa karşısında sezonun en etkisiz performanslarından birini sergileyen Beşiktaş, maç boyunca eksik oyuncularının yokluğunu fazlasıyla hissetti.

Milli takımlara giden futbolculardan Aboubakar ve Hasic'in sakatlanmasına, Cenk Tosun ve Dorukhan'ın Covid-19'a yakalanması ve Ghezzal'ın da cezalı oluşunun eklenmesi siyah beyazlıları çok olumsuz etkiledi.

Sağ kanatta Gökhan Töre haricinde oyuncusu kalamayan Sergen Yalçın, hazır olmadığı için Töre'yi oynatmadı ve Rosier'i öne çekerek sağ beke Necip'i koydu. Ancak Yalçın'ın bu planı, Necip'in yenilen goldeki hatasıyla tutmayan bir plana döndü. Aboubakar ve Cenk olmayınca mecburen Larin'i santrfora, N'Koudou'yu da sol açığa koyan Sergen Yalçın, bu iki futbolcudan da istediği verimi alamadı. Maç boyu topla buluşmakta sıkıntı çeken Larin'e, sol kanatta hemen hemen hiç bir şey yapmayan N'Koudou ve beklentileri yine boşa çıkartan Ljajic eklenince, maçın bütün yükü Atiba-Josef ve defans oyuncularına kaldı. Beşiktaş'ın 90 dakikada attığı şutlarda sadece Atiba'nın imzası olurken, cılız gol pozisyonlarında da kafa vuran futbolcular yine defans oyuncularıydı.

3 FUTBOLCU DÖNÜYOR AMA ABOUBAKAR YOK

Beşiktaş'ta eksik futbolcuların üçünün Alanyaspor maçıyla beraber takıma dönecek olması teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini güçlendirecek.

Covid-19 karantinası bitecek olan Cenk Tosun ve Dorukhan, son testleri negatif çıkması halinde takıma dahil olacak. Sarı kart cezası biten Ghezzal da Alanyaspor maçında oynayabilecek bir diğer futbolcu. Bu üç futbolcudan Cenk Tosun (testi negatif olursa) ve Ghezzal'ın Alanya karşısında onbirde başlaması ve çarşamba akşamı santrforda Cenk, sol açıkta Larin ve sağ açıkta Ghezzal'ın oynaması bekleniyor. Sakatlığı devam eden Vincent Aboubakar ise yine forma giyemeyecek. Aboubakar'ın Alanyaspor'un yanı sıra Erzurumspor maçını da kaçırması yüksek ihtimal.

LİGDE 8 MAÇ SONRA KAYBETTİ, 2´NCİ KEZ GOL ATAMADI

İkinci devrede çok iyi bir grafik çizen Beşiktaş, Kasımpaşa mağlubiyetiyle beraber 8 maç sonra kaybetmiş oldu.

Ligin ikinci devresine kendi sahasında aldığı 2-1'lik Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan siyah beyazlılar, sonraki 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçıyla beraber bu sezon ikinci kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri ilk devrede 4´üncü haftadaki 1-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyetinden sonra lig ve kupada oynadığı 29 maçta gol atma başarısı göstermişti.

Siyah beyazlılar diğer yandan geçen sezonun 26´ncı haftasındaki 0-0'lık Galatasaray maçından sonra ilk kez bir deplasman maçında gol atamadı.

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