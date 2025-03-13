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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:30
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        Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi!
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

        Beşiktaş, Konyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Konya’ya gidecek.

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