Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Konyaspor, bugün saat 20.45’te karşı karşıya gelecek.

MÜSABAKADA HAKEM ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Şansalan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

VAR'DA GÖREV YAPACAK

Mücadelede VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. AVAR’da da Mustafa İlker Coşkun ile Mustafa Sönmez görev yapacak.