Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:43 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Konyaspor, bugün saat 20.45’te karşı karşıya gelecek.

        MÜSABAKADA HAKEM ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

        Şansalan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

        VAR'DA GÖREV YAPACAK

        Mücadelede VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. AVAR’da da Mustafa İlker Coşkun ile Mustafa Sönmez görev yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı