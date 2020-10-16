Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemi değerlendirdi

AA

Ekonomik sıkıntıları inkar etmediklerini belirten Çebi, "Kiralama konusunda sadece bir futbolcuya 200-300 bin avro verdik. Transferde kimseye bonservis bedeli ödemedik. Çok tasarruflu bir transfer dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Transferlerde çok çabuk eleştirilerin başladığına dikkati çeken Çebi, "Yapılmayan transferler eleştirildi, arkasında kimlerin olduğu malumdur. Baskı altında hissetmeden, Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda, hocamızın ve izleme ekibin içinde olduğu bir süreçte transferleri yaptık. Başarılı bir transfer dönemi geçirdik. Teknik anlamda da başarılı olduğumuzu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın geleceğini iyi bir şekilde planlamaya çalıştıklarını vurgulayan Çebi, "Beşer yıllık sözleşmeleriyle, menajerlik ücretiyle 500 milyon lirayı bulan ücretleriyle 2-3 futbolcuyu takımda görebilirsiniz. Biz bu futbolculardan yararlanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çebi, bir santrfor eksik aldıklarını ve bu açıklarını da ocak ayında tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi transfer etmek için görüşmeler yaptıklarını belirten Çebi, "Karşımıza konulan, sunulan rakamların doğru fiyatlar olmadığını anladığımızda, transferden vazgeçtik." değerlendirmesinde bulundu.

- Kadro dışı kalan futbolcuların durumu

Kadro dışı kalan Jeremain Lens, Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin'in durumunu değerlendiren Çebi, şunları söyledi:

"Teknik kadronun faydalanmak istediği oyuncuyu kadro dışı bırakmamız söz konusu değil. Kadro dışı kalanlar teknik kararlardan ibarettir. Kadro dışı kalanlardan biri Douglas, bir yıldır sakat ve PAOK maçında da sakatlığının geçtiğini düşünmemize rağmen kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek oynamamıştır. Mirin, geçen sene yurt dışından geldiği günden beri oynuyor. Ücretinin neredeyse dörtte birini dışarıdaki kulüp ödüyor, geri kalanı ise biz ödüyoruz. Kendisinden faydalanamayacağımızı düşünerek kadro dışı bıraktık. Lens ise hareketlenmesi gerektiğini düşünmemize rağmen bu saate kadar bunu başaramamıştır. Vereceği katkılar söz konusu olursa, değerlendireceğiz. Tyler Boyd'u umut ediyorum ocak ayında takımda göreceğiz. Altyapıyla çalışıyor."

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferler konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Çebi, "Transfer tek kişi tarafından yapılmaz, ekip işidir. Bir ekipte herkesin aynı fikirde olması mümkün değil. Hocanın istediklerini, onayladıklarını da aldık. Onaylamadığı şeklinde elimizde bir futbolcu olduğunu sanmıyorum." şeklinde konuştu.

Genç oyuncuların Aytemiz Alanyaspor'a verilmesiyle ilgili eleştirileri yanıtlayan Çebi, "Belirli takımlarda kiraya verdiğimiz 17'ye yakın futbolcu var. Alanyaspor'da da iki oyuncumuz bulunuyor. Tapularını kimseye vermedik. İki yıl bu takımda oynayacaklar. Bu çocuklarla kontratımız minimum beş yıldır." değerlendirmesinde bulundu.

Dorukhan Toköz'ün takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruyu Çebi, "Dorukhan, Beşiktaş'ta kalmak istediği takdirde kontrat imzalayacaktır. İstemediği takdirde Allah yolunu açık etsin." diye yanıtladı.

- "Şenol hoca keşke Beşiktaş'tan gitmeseydi"

Başkan Çebi, takımın eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş'in milli takımda başarılı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, "Şenol hoca keşke Beşiktaş'tan gitmeseydi. Bunu acı acı itiraf ediyorum. Ama gitmesi için çok uğraştılar. Gitmek istemediği halde aşırı baskılar sonucunda Beşiktaş'ımızdan ayrılmıştır. Milli takımımızı ayakta tutuyor, güneşli günlere hazırlıyor." şeklinde görüş belirtti.

Çebi, geçen sezon yollarını ayırdıkları teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşmelerin sürdüğünü ve çözüm bulmak için çabaladıklarını dile getirdi.

Avcı'nın 3 yıllık bir kontratının bulunduğunu hatırlatan Çebi, "Bu kontratta yazılı olan vecibeler var. Abdullah hocamıza ayrıldığı günden itibaren ödeme yapmadık, uzlaşmaya çalışıyoruz. Araya dostlar, hatırlı insanlar girdi. Avukatının yaptığı açıklama manidardır. Bu talepler Avcı'dan gelirse değerlendirebilirim ama avukatını muhatap almak istemiyorum. Avcı, açıklama yapabilecek kadar yürekli ve güçlüdür. Hocayla görüşmeleri yaptığımda maalesef, 'Ben para konularını sizinle konuşmak istemiyorum, avukatımla görüşün.' demiştir. Haklarından vazgeçtiğini de duymadım." diye konuştu.

- "Sergen hocamız bizim için kıymetlidir"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşmeyi uzatıp uzatmayacakları yönündeki soruya Çebi, şu yanıtı verdi:

"Beşiktaş'ın önem verdiği ve geçen sene de başarısını ispat etmiş hocamız var. Yönetime gelirken takımı 13. sıradan 3. sıraya getirdi. Sergen hoca bizim için kıymetlidir. Sözleşmeyi uzatmak istediğinde biz her zaman hazırız. Yeter ki talebi olsun. Hocamız şampiyonluğa odaklanmış. Her zaman kalacağını biliyor, biz de o cesareti kendisine verdik."

- Geçmiş dönemlerin denetlenmesi

Geçmiş dönemlerin incelenmesi konusunun sürdüğünü kaydeden Çebi, pandemi döneminin bu incelemenin sonuçlarını geciktirdiğini aktardı.

Bu incelemeleri Beşiktaş'ın parasıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Çebi, "Kendi paramla bunu ödeseydim, yanlış anlaşılırdı. İncelemelere de çok müdahil olmak istemiyorum. O işin içinde ben de varım. Korkmuyorum, hesabını vermeye hazırım. Varsa da hesabımı veririm." şeklinde konuştu.

Geçmiş yönetimden hesap hesap sorma iddiasıyla gelmediklerini anlatan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Camiamız inceleme yapılmasını ve bir yanlışlık varsa bunu ortaya koymamızı istedi. Birilerinin ihraç edilmesi gibi konular gündeme getiriliyor. Mağdur yaratmak için senaryo üretiliyor. Gündemimizde böyle bir şey yok, bunlar genel kurulun vereceği kararlardır."

Konuyla ilgili bilgi veren genel sekreter Mesut Urgancılar, raporun ne zaman açıklanacağı konusunda, "En son kasım ayındaki mali ve idari genel kurulu hedeflemiştik. Ama İçişleri Bakanlığı kararıyla bu toplantının aralık ayında yapılması gerekti. Biz raporu kasım ayı içinde teslim almak istediğimizi yetkili kuruma ilettik ve bize teslim edecekler." açıklamasında bulundu.

Bankalar Birliği ile yeni bir yapılandırmanın söz konusu olup olmadığı sorusuna ise Çebi, "Sürekli yeni anlaşmalar yapıyoruz. Her gün sil baştan bir şeyler yapıyoruz. Bankasız yaşamak bakalım Beşiktaş'a ne zaman nasip olacak? Bir yapılandırmadır gidiyor. Ceket teslim edilmiş biz geri almaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.