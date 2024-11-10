Beşiktaş Kulübü, düzenlenen törenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle anma töreni düzenledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadı önünde gerçekleştirilen törene, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreninde Hasan Arat ile yönetim kurulu üyeleri, Dolmabahçe Sarayı Anma Salonu’na Atatürk'ün sevdiği çiçekleri bıraktı.

Arat, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Büyük Önder'in dünyaya son kez baktığı Dolmabahçe’den tüm Beşiktaşlılara ve yüce milletimize sesleniyorum. Atatürk’ün bu aziz millete emanet ettiği fikirlere sarılın. Asla ümitsizliğe kapılmayın. Onun sözlerini unutmayınız. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve kabiliyeti, bundan sonraki gelişimiyle geleceğin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün fikirlerinin başta Türk milletine, mazlum milletlere, genç nesillere ve dönemin tüm liderlerine ışık olduğunu vurgulayan Arat, sözlerini şöyle tamamladı: