2017/2018 Spor Toto Süper Ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 4. eleme turundan katılmaya hak kazanan Beşiktaş ilk rakibi B36 Torshanv'nı toplam 8 golle geçmişti. Beşiktaş'ın 3. ön eleme turunda ki rakibi ise Avusturya temsilcisi LASK Linz maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın Perşembe günü Vodafone Park'ta onayacağı maç 21:00'da Smart Spor ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde Nordsjaelland - Partizan maçının galibiyle oynayacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BİR PUANA RAZI

Avusturya Ligi'nin 2. haftasında LASK Linz ile St. Pölten karşı karşıya geldi.

İki takım da mücadele boyunca yakaladığı pozisyonlarda gol bulmayı başaramadı.

LASK Linz, 60. dakikada Maximilian Ullmann'ın kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla St. Pölten 4, LASK Linz bir puana yükseldi.

Beşiktaş, LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını 9 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşını ise 16 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

LASK Linz'in teknik direktörü Oliver Glasner maç öncesi açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın UFEA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda mücadele edeceği LASK Linz'in teknik direktörü Oliver Glasner, Beşiktaş ile eşleşmelerinin kendileri için büyük bir tecrübe olacağını belirterek ''Beşiktaş'a karşı haddimiz bilerek oynayacağız'' dedi.

Kadro olarak siyah-beyazlıların kendilerinden daha üst bir seviyede olduğunun altını çizen Glasner, Beşiktaş eşleşmesinin oyuncuları için de önemli olduğunu ve öğrencilerinin, methini çok duydukları Vodafone Park'ın ortamını görmek için sabırsızlandığını ifade etti.

St.Pölten ile haftasonu oynanan 0-0'lık maç sonrası Türk dostları ile sohbet eden Oliver Glasner ''Beşiktaş'a çok büyük saygı duyuyoruz.Onlarla oynamak bizim için çok büyük bir tecrübe olacak.Oyuncularım da ben de bu maça çok farklı bir gözle bakıyoruz. St.Pölten maçına bile hazırlanırken hep Beşiktaş'la ilgili konuşuluyordu. Açıkçası kafamız tamamen Beşiktaş maçında, bu yüzden 0-0 berabere kalmamızda bunun etkisi çok büyük. Çünkü sürekli methini duyduğumuz Vodafone Park'ın ortamını ve yine çok meşhur olan taraftarlarının tezahüratlarını merak ediyoruz. Beşiktaş tabi ki kadro olarak bizden üst seviyede. Bu durumu anlamak için Quaresma,Pepe ve Babel'in ismini duymanız bile yetiyor. Biz takım olarak bütün mücadelemizi yapacağız ve haddimizi bilerek oynayacağız. Ama dediğim gibi o gün stadın atmosferi oyuncularımı nasıl etkileyecek ben de çok merak ediyorum'' diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ