Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman? sorusunun cevabı Beşiktaş'lı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisiyle karşılaşacağı ilk maçta avantajlı skor elde etmek istiyor. Peki, maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın bugün Vodafone Park'ta onayacağı maç 21:00'da Smart Spor ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde Nordsjaelland - Partizan maçının galibiyle oynayacak.

Beşiktaş'a sürpriz yapmaya çalışacağız

LASK Linz Teknik Direktörü Oliver Glasner, Beşiktaş'a sürpriz yapmaya çalışacaklarını söyledi. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan LASK Linz'de mücadele öncesi Teknik Direktör Oliver Glasner ve takım kaptanı Gernot Trauner, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın uluslararası tecrübeye sahip ve güçlü bir ekip olduğunu söyleyen Glasner , "Dersimize iyi çalıştık, detayları inceledik ve Beşiktaş'ın hatalarını tespit ettik. Maç için öngörülerimiz var ve buna göre hareket edeceğiz. Bizim de yakalayacağımız pozisyonlar olacak, bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ödevimize iyi çalıştık. Şu anda oyuncularım dahi taktiğimizi bilmiyor. Beşiktaş'a sürpriz yapmaya çalışacağız" dedi.

40 bin kişi karşısında oynayacaklarını vurgulayan Linz'in teknik patronu, "Çok sesli bir ortam olacağını biliyoruz. Fakat stada, taraftara karşı değil Beşiktaşlı futbolculara karşı oynayacağız. Bizim rakibimiz 11 kişiden ibaret" sözlerini sarf etti. Ayrıca, stadın zeminini inceleyen Avusturyalı teknik adam sahada yer yer bozulmaların olduğunu ve bu durumdan memnun kalmadığını ifade etti.

Gernot Trauner: "Motivasyonumuz iyi" LASK Linz'in kaptanı Gernot Trauner ise, uzun süredir bu maça hazırlandıklarını belirterek, "Motivasyonumuz iyi. Deplasmanda oynayacağımız için taraftarların baskısı olacaktır ama her şey sahada neticelenecek. Burası çok gürültülü bir stat, dünyanın en sesli ortamı burada saha içinde anlaşamazsak vücut dilini kullanacağız" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA LASK LİNZ MAÇI HAZIRLIKLARI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma olduğu belirtildi.

Isınma hareketleri ve istasyon çalışması ile başlayan idmanın, top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonları ile sürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, taktik çalışma ve tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

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