Öne Çıkanlar
Beşiktaş
Futbol
Haberler > Futbol

Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta? - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme

Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman? sorusunun cevabını Beşiktaş'lı taraftarlar araştırıyor. 2017/2018 Spor Toto Süper Ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 4. eleme turundan katılmaya hak kazanan Beşiktaş ilk rakibi B36 Torshanv'nı toplam 8 golle geçmişti. Beşiktaş'ın 3. ön eleme turunda ki rakibi ise Avusturya temsilcisi LASK Linz maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

09 Ağustos 2018 Perşembe, 10:13:51 | Güncelleme:

Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman? sorusunun cevabı Beşiktaş'lı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisiyle  karşılaşacağı  ilk maçta avantajlı skor elde etmek istiyor. Peki, maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın bugün Vodafone Park'ta onayacağı maç 21:00'da Smart Spor ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde  Nordsjaelland - Partizan maçının galibiyle oynayacak.

Beşiktaş'a sürpriz yapmaya çalışacağız 

LASK Linz Teknik Direktörü Oliver Glasner, Beşiktaş'a sürpriz yapmaya çalışacaklarını söyledi. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan LASK Linz'de mücadele öncesi Teknik Direktör Oliver Glasner ve takım kaptanı Gernot Trauner, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın uluslararası tecrübeye sahip ve güçlü bir ekip olduğunu söyleyen Glasner , "Dersimize iyi çalıştık, detayları inceledik ve Beşiktaş'ın hatalarını tespit ettik. Maç için öngörülerimiz var ve buna göre hareket edeceğiz. Bizim de yakalayacağımız pozisyonlar olacak, bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ödevimize iyi çalıştık. Şu anda oyuncularım dahi taktiğimizi bilmiyor. Beşiktaş'a sürpriz yapmaya çalışacağız" dedi.

40 bin kişi karşısında oynayacaklarını vurgulayan Linz'in teknik patronu, "Çok sesli bir ortam olacağını biliyoruz. Fakat stada, taraftara karşı değil Beşiktaşlı futbolculara karşı oynayacağız. Bizim rakibimiz 11 kişiden ibaret" sözlerini sarf etti. Ayrıca, stadın zeminini inceleyen Avusturyalı teknik adam sahada yer yer bozulmaların olduğunu ve bu durumdan memnun kalmadığını ifade etti.

Gernot Trauner: "Motivasyonumuz iyi" LASK Linz'in kaptanı Gernot Trauner ise, uzun süredir bu maça hazırlandıklarını belirterek, "Motivasyonumuz iyi. Deplasmanda oynayacağımız için taraftarların baskısı olacaktır ama her şey sahada neticelenecek. Burası çok gürültülü bir stat, dünyanın en sesli ortamı burada saha içinde anlaşamazsak vücut dilini kullanacağız" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA LASK LİNZ MAÇI HAZIRLIKLARI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma olduğu belirtildi.

Isınma hareketleri ve istasyon çalışması ile başlayan idmanın, top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonları ile sürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, taktik çalışma ve tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.