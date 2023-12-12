Beşiktaş, Lugano maçının hazırlıklarını sürdürdü UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, 6'ncı ve son hafta karşılaşmasında 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile oynayacağı maçın çalışmalarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5´e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 14.00´te Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan özel uçakla İsviçre´nin Zürih kentine gidecek. Siyah-beyazlılar, Lugano maçının hazırlıklarını, yarın TSİ 20.00´de maçın oynanacağı statta ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.