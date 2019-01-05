Beşiktaş Sompo Japan'ın pota altından bulduğu sayılara dış atışlarla karşılık veren Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 6. dakikada skoru 10-10 yaptı. Alp Karahan'ın katkısıyla oyundaki etkisini yükselten konuk ekip, peş peşe gelen sayılarla farkı açtı ve ilk çeyrekte son 2 dakikaya 20-14 önde girdi. Kalan bölümde savunma direncini de artıran Sakarya temsilcisi, ilk çeyreği 26-17 üstünlükle tamamladı.

İki takımın da etkili savunma yaparak başladığı ikinci çeyrekte Beşiktaş Sompo Japan, 14. dakika biterken farkı 3 sayıya indirdi: 26-29. Boyalı alanda etkili olan ev sahibi ekip, rakibinin dış şutlarını engellemekte güçlük yaşasa da Benzing'in 3 sayılık basketiyle 16. dakikada skoru eşitledi: 31-31. Ardından hücumda daha üretken oynamaya başlayan Beşiktaş Sompo Japan, üst üste bulduğu basketlerle soyunma odasına 40-34 önde gitti.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş Sompo Japan, Alexander'ın 24. dakikada kaydettiği basketle farkı çift hanelere çıkardı: 49-38. Siyah-beyazlılar, final periyoduna 61-51 üstün girdi.

Dördüncü çeyrekte Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, pota altından bulduğu basketlerle etkili olurken, ev sahibi ekip ise hızlı hücumlardan attığı sayılarla farkı korudu. Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmadan 77-65 galip ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey, Rich 22, Erkan Veyseloğlu 9, Alexander 10, Buva 18, Benzing 10, Samet Geyik 8, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Alp Karahan 12, Bora Hun Paçun 4, Etou 13, Wilbekin 15, Barlow 5, Edogi 10, Herndon 3, Burak Eşlik 3, Mehmet Meriç, Hüseyin Çevirgen

1. Periyot: 17-26

Devre: 40-34

3. Periyot: 61-51

Beş faulle çıkanlar: 36.00 Buva (Beşiktaş Sompo Japan), 38.06 Bora Hun Paçun (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol)

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