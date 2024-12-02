Beşiktaş'ta 3 değişiklik!

Ligdeki son 4 maçta 1 puan toplayabilen 5. sıradaki Beşiktaş'ta, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen kadrodaki Joao Mario yedeğe çekildi. Bu maçta sakatlanan Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista da Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine Tayyip Talha Sanuç, Emirhan ve Salih Uçan'a şans verdi. İstanbul ekibi, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmaya, Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Salih, Rashica, Rafa Silva, Semih ve Immobile ilk 11'i ile çıktı.

REKLAM

Sİyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Al Musrati, Chamberlain, Joao Mario, Bakhtiyor, Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu forma bekledi. Beşiktaş'ta sakatlığı süren Ernest Muçi de kadroda yer almayan isimlerden oldu.

TOPRAKTEPE'NİN YİNE İLK RAKİBİ HATAYSPOR Ligde geçen sezon Beşiktaş'ın teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından aynı görevi üstlenen Serdar Topraktepe, yine ilk maçına yine Hatayspor karşısında çıktı. Siyah beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. DERBİ ÖNCESİ 4 OYUNCU SINIRDA Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Moatasem Al Musrati, Mert Günok ve Jonas Svensson, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.