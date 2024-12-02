Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 3 değişiklik! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta 3 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 20:28 Güncelleme: 02.12.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta 3 değişiklik!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ligdeki son 4 maçta 1 puan toplayabilen 5. sıradaki Beşiktaş'ta, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen kadrodaki Joao Mario yedeğe çekildi. Bu maçta sakatlanan Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista da Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine Tayyip Talha Sanuç, Emirhan ve Salih Uçan'a şans verdi. İstanbul ekibi, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmaya, Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Salih, Rashica, Rafa Silva, Semih ve Immobile ilk 11'i ile çıktı.

        REKLAM

        Sİyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Al Musrati, Chamberlain, Joao Mario, Bakhtiyor, Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu forma bekledi. Beşiktaş'ta sakatlığı süren Ernest Muçi de kadroda yer almayan isimlerden oldu.

        TOPRAKTEPE'NİN YİNE İLK RAKİBİ HATAYSPOR

        Ligde geçen sezon Beşiktaş'ın teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından aynı görevi üstlenen Serdar Topraktepe, yine ilk maçına yine Hatayspor karşısında çıktı. Siyah beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

        DERBİ ÖNCESİ 4 OYUNCU SINIRDA

        Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Moatasem Al Musrati, Mert Günok ve Jonas Svensson, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

        HATAYSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

        Trendyol Süper Lig'de 7 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin 13. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden 3 değişikliğe gitti.

        REKLAM

        Recep Burak Yılmaz, Bamgboye ve Strandberg'yi yedek kulübesinde bekleten Çalımbay yönetimindeki Hatay temsilcisi, sahaya Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Görkem Sağlam, Aboubakar, Rui Pedro, Diack, Joelson Fernandes, Cemali Sertel ve Rivas çıktı.

        Hatayspor kulübesinde yedeklerde Bekaj, Abdulkadir Parmak ve Okoronkwo, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Cengiz Demir ve Boutombba yer aldı.

        Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Vincent Aboubakar, ligde eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Sakatlığı süren Massanga ise kadroya dahil edilmedi. Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi ve Recep Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        TRİBÜNLERİN BÜYÜK KISMI DOLDU

        Karşılaşmaya ilgi gösteren taraftarlar, Mersin Stadı'ndaki tribünlerin büyük kısmını doldurdu. Siyah beyazlı izleyiciler maç öncesi "Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır" sloganı attı, futbolcuları tribün önüne çağırarak alkışladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de gol var!
        Kadıköy'de gol var!
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Icardi'ye polis baskını
        Icardi'ye polis baskını
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!