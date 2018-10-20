Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş sarı-kırmızılılarla oynanacak maçın kamp kadrosunu da belirledi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Göztepe maçı kamp kadrosunda Domagoj Vida, Adem Ljajic, Pepe ve Adriano yer almadı.

Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle:

Karius,Tolga, Utku, Gökhan Gönül, Roco, Fatih, Caner Erkin, Atiba, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Gökhan Töre, Güven, Babel, Love, Larin, Mustafa

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