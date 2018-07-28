Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile 2 Ağustos Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı.

B36 Torshavn maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden, Adriano Correia, Caner Erkin, Ryan Babel, Necip Uysal, Cyle Larin, Tolgay Arslan, Gary Medel, Fatih Aksoy, Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, diğer oyunculardan ayrı olarak hafif bir antrenman gerçekleştirdi. Bu grup, ilk olarak üst sahada koşu yaptıktan sonra, alt sahaya gelerek önce pas, ardından da ayak tenisi oynayarak idmanı tamamladı.

İkinci grupta bulunan futbolcular, pas ve şut çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Kaleci Tolga Zengin de antrenmanda diğer oyuncularla birlikte yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Domagoj Vida dışında tüm oyuncular çalışmada hazır bulundu.

Beşiktaş, yarın sabah gerçekleştireceği idmanla B36 Torshavn müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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