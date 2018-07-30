Beşiktaş'ta B36 Torshavn maçı hazırlıkları

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen sabah idmanında futbolcuların, salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekip, yapacağı akşam antrenmanıyla B36 Torshavn maçının hazırlıklarına devam edecek.

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