Beşiktaş'ta Chamberlain bekleyişi

Beşiktaş'ın 2023-2024 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Siyah-beyazlıların kulüp bulmasını istediği İngiliz futbolcu için İngiltere'den Fulham, Southampton ve Sheffield United'ın devrede olduğu konuşulsa da henüz resmi bir teklif gelmedi. Beşiktaş yönetimi, senelik 2.5 milyon Euro kazanan futbolcu ile gelecek teklifleri değerlendirip yolları ayırmayı hedefliyor.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Beşiktaş'ın dün açıkladığı kamp kadrosunda Francisco Montero, Ante Rebic, Tayfur Bingöl, Daniel Amartey ile birlikte yer almayan İngiliz orta saha Beşiktaş'tan ayrılmaya yakın.

BEŞİKTAŞ'TA İSTENİLENİ VEREMEDİ