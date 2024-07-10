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        Haberler Gündem Güncel Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı | Son dakika haberleri

        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı

        Antalya'da amatör balıkçılar, sahte yem takılı oltayla okyanusta yaşayan ve "kral balığı" olarak bilinen "Acanthocybium solandri" türü balık yakaladı. Türkiye sularında ilk kez görülen balığı yakalayan Ersin Karakaş, "Farklı palamut türü yakaladığımızı sanmıştık, arkadaşımıza hediye ettik. Daha sonra balığın Türkiye'de ilk defa görüldüğünü öğrendik. Böylece Türkiye'de ilk defa görülen balığı arkadaşımız yemiş oldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:53
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        Antalya'da avlanmak için tekneyle denize açılan amatör balıkçılar, oltayla okyanusta yaşayan Acanthocybium solandri türü balık yakaladı. Wahoo olarak adlandırılan balığı sahte yem takılı oltayla tekneye alan balıkçılar, büyük sevinç yaşadı.

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        Yaklaşık 110 santimetre uzunluğunda ve 5 kilo ağırlığındaki balığı 10 dakikada tekneye alan balıkçılar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yakaladıkları balığı farklı palamut türü sanan balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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        OKYANUSTA TROPİKAL SULARDA YOĞUN

        Balığı daha sonra arkadaşlarına hediye eden balıkçılar, görüntüleri de Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ile paylaştı. Görüntüleri inceleyen Prof. Dr. Gökoğlu, balığın Türkiye sularında ilk kez rastlanan tür olduğunu tespit etti. Kral balığı olarak bilinen türle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Gökoğlu, okyanusta ekvatora yakın tropikal bölgelerde popülasyonu yoğun olan türün Akdeniz'de daha önce 2005'te İtalya'da, geçen ocak ayında da Lübnan'da gözlendiğini söyledi.

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        TÜRKİYE SULARINDA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

        Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu tür okyanus balığı, temiz, sığ sularda yaşamını sürdüren avcı balık. Kral balığını Türkiye'de ilk defa görüyoruz. Kemer açıklarında balıkçılar sahte balık takılı oltayla, bu balığı yakaladı. Akdeniz'de çok nadir görülen bir tür. Balığın kayıtlara geçmesiyle Antalya Körfezi'ndeki balık türleri sayısında artış oldu" diye konuştu.

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        ARKADAŞI YEDİ

        Balığı yakalayan Ersin Karakaş ise "Balığı sahte yem ile su yüzeyinde yakaladık. Oltayla 8 dakikalık uğraş sonrası tekneye aldık. Arkadaşlarımla büyük balık yakaladığımız için çok heyecanlandık. Palamut balığı türü yakaladığımızı sanmıştık, bir arkadaşımıza hediye ettik. Daha sonra yakaladığımız balığın Türkiye'de ilk defa görüldüğünü öğrendik. Türkiye'de ilk defa yakalanan balığı arkadaşımız yemiş oldu" diye konuştu.

        #kral balığı
        #türkiye
        #Antalya
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