Hafsanur Sancaktutan, 'Adam' arıyor
Hafsanur Sancaktutan'ın, "Ortalıkta adam kalmadı" cümlesi tartışma yarattı. Bir çok sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun cümlesini ti'ye aldı
Hafsanur Sancaktutan, o sıralarda sevgilisi olmayan kadınların kendi aralarında konuştuğu, "Adam yok ki... Olanların hepsi evlendi" şeklindeki cümleyi röportajda sarf edince tartışma yarattı.
Hafsanur Sancaktutan, gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna kahkaha atarak; "Kimse yok. Ortalıkta adam kalmadı” cevabını verdi. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, 'Adam'lığın ne olduğu üzerine kendi aralarında tartışmaya başladı. Bazıları da Sancaktutan'ın cümlesini; "Hep birlikte merak ediyoruz. Hafsanur hanımın adamlık kriterleri nelerdir?" şeklinde ti'ye aldı.
Daha önce Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile kısa süreli ilişki yaşayan Hafsanur Sancaktutan'ın adı son basketbolcu Mahir Ağva ile anılmıştı.