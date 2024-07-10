Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan, 'Adam' arıyor - Magazin haberleri

        Hafsanur Sancaktutan, 'Adam' arıyor

        Hafsanur Sancaktutan'ın, "Ortalıkta adam kalmadı" cümlesi tartışma yarattı. Bir çok sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun cümlesini ti'ye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 10:14 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Adam' arıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hafsanur Sancaktutan, o sıralarda sevgilisi olmayan kadınların kendi aralarında konuştuğu, "Adam yok ki... Olanların hepsi evlendi" şeklindeki cümleyi röportajda sarf edince tartışma yarattı.

        Hafsanur Sancaktutan, gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna kahkaha atarak; "Kimse yok. Ortalıkta adam kalmadı” cevabını verdi. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, 'Adam'lığın ne olduğu üzerine kendi aralarında tartışmaya başladı. Bazıları da Sancaktutan'ın cümlesini; "Hep birlikte merak ediyoruz. Hafsanur hanımın adamlık kriterleri nelerdir?" şeklinde ti'ye aldı.

        REKLAM

        Daha önce Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile kısa süreli ilişki yaşayan Hafsanur Sancaktutan'ın adı son basketbolcu Mahir Ağva ile anılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hafsanur Sancaktutan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı