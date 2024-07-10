Hafsanur Sancaktutan, 'Adam' arıyor

Hafsanur Sancaktutan, o sıralarda sevgilisi olmayan kadınların kendi aralarında konuştuğu, "Adam yok ki... Olanların hepsi evlendi" şeklindeki cümleyi röportajda sarf edince tartışma yarattı.

Hafsanur Sancaktutan, gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna kahkaha atarak; "Kimse yok. Ortalıkta adam kalmadı” cevabını verdi. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, 'Adam'lığın ne olduğu üzerine kendi aralarında tartışmaya başladı. Bazıları da Sancaktutan'ın cümlesini; "Hep birlikte merak ediyoruz. Hafsanur hanımın adamlık kriterleri nelerdir?" şeklinde ti'ye aldı. REKLAM