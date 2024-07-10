İki kişi hayatını kaybetmişti! Barış için arabuluculuk yaparken silahlı saldırıya uğradılar

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda seyir halindeki otomobile, başka araçtan uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Hebun Fahrioğlu (32) ile Reşit Akyol (38) öldü, S.M. (38), eşi E.M. (37), çocukları E.M. (7) ve M.E.M. (11) yaralı kurtuldu.

DHA'nın haberine göre S.M. ifadesinde, "Allah rızası için, barıştırmak için girişimde bulundum.

"TARAFLARLA HUSUMETİM YOK"

Yaralı kurtulan S.M., ifadesinde, husumetli 2 ailenin barışı için yanına eşini ve çocuklarını da alıp, kırsal Başbuğ Mahallesi'ne gittiklerini ve dönüş yolunda olayın gerçekleştiğini belirterek, "Kara yolu ortasındaki ayırıcı alana kendimi ve çocuklarımı attım. Öyle kurtulduk. Taraflarla bir husumetim yok. Ben sadece Allah rızası için araya girmek istedim. Bölgede birçok kan davası ve kavga sonucu sorunlu olan aileleri barış heyeti olarak çıkarsız ve sadece Allah rızası için barıştırmak için girişimde bulundum. Olay günü de saldırıda öldürülen Hebun Fahrioğlu'nun ricası üzerine ailemle Diyarbakır'daki evimizden köylerine götürüldüm. Barışa vesile olması amacıyla araçlarına aldılar. Saldırganlar, olay anında hedef gözetmeksizin ara bulucu olan ben ve ailemi de öldürmek maksadıyla otomatik silahlarla saldırıda bulundular. 7 yaşındaki çocuğu öldürmeye kastedecek kadar canileşen katillerin bir an önce yakalanıp yüce Türk adaletine teslim edilmelerini bekliyoruz" diye konuştu.