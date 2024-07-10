Boğazı kesilip gübrenin içine atılmıştı! Vahşette sıcak gelişme!
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Suriye uyruklu Efya El Yasin'in ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Genç kadının, cinayet şüphelisi eşi Kusay El Yasin için kırmızı bülten çıkarıldı
Bursa'da olay, 25 Ocak 2023'te meydana geldi. Orhangazi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.'nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi.
KEPÇEYLE GÜBRE TAŞIRKEN CESET BULDU
DHA'da yer alan habere göre B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi.
CESET TANINMAYACAK HALDEYDİ
Tanınmayacak halde olan ceset, incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
BOĞAZINI KESİP ARAZİYE ATMIŞ
İncelemede, boğazı kesilerek öldürülen kişinin Suriye uyruklu Efya El Yasin olduğu (24), cinayetin 2 ay önce işlendiği tespit edildi.
SUÇ ALETİ ARAMASI YAPILDI
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftlik sahibinin de ifadesine başvuruldu. Cesedin bulunduğu bahçede ve çiftlik evinde jandarma, dedektörle suç aleti aradı.
OLAYDAN 2 AY ÖNCE İŞTEN AYRILMIŞLAR
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Efya El Yasin ile eşi Kusay El Yasin'in, hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işten ayrıldıkları belirlendi.
KATİL KOCA İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Cinayet şüphelisi Kusay El Yasin'in yakalanması için özel ekip kuruldu. Yurt dışına kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.