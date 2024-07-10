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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve

        İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 arttı. İnşaat maliyet endeksinde yıllık değişim, ocak 2023'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı

        Giriş: 10.07.2024 - 10:30 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:07
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        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
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        İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,93 arttı.

        BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 71,51 ARTTI

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,80 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,25 arttı.

        BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 77,10 ARTTI

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,30 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,08 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 65,09 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,44 arttı.

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