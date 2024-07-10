İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,93 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 71,51 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,80 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,25 arttı.