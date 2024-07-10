Galatasaray'da sağ bek transferi için yoğun çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli pozisyonu güçlendirmek adına dört farklı aday üzerinde duruyor. Rennes'le Guela Doue transferi için masaya oturan Galatasaray, aynı zamanda Aaron Wan-Bissaka ve Nordi Mukiele'nin durumlarını da yakından takip ediyor. Buna ek olarak, Amar Dedic ile de temas halinde olan sarı-kırmızılılar, sağ bek transferinde en doğru tercihi yapmak için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Aaron Wan Bissaka için Manchester United'la bonservis pazarlıkları sürüyor. İngiliz ekibi çift haneli bonservis bedeli beklentisine sahip.

ÖNCELİĞİ PREMIER LİG Premier Lig'den ayrılmaya çok sıcak bakmayan Wan-Bissaka'nın önceliği ise Galatasaray değil. 26 yaşındaki sağ bek, İngiltere'den gelecek tekliflere göre hareket edecek. İstediği gibi bir teklif gelmemesi durumunda Galatasaray'a vereceği yanıt olumlu olabilir. REKLAM

WEST HAM UNITED DA İLGİLENİYOR Okan Buruk, sağ bekin kampa yetiştirilmesini talep ederken sarı-kırmızılılar, İngiliz oyuncuya ve Manchester United'a bu işi bir an evvel noktalandırmalarını iletecek. Wan-Bissaka'yla West Ham United da ilgileniyor.

GUELA DOUE'DE FARK GİDEREK AZALIYOR Sacha Boey'u da yetiştiren kulüp olan Rennes ile bir süre önce müzakerelere başlayan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin bonservis beklentisini aşağı çekmeye çalışıyor. Kapıyı 15 milyon Euro'dan açan Rennes'le 5 milyon Euro'luk teklif sunan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibiyle uzlaşma zemini arıyor. Oyuncunun sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması nedeniyle Doue için çift haneli bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, bu transferi 10 milyon Euro'nun altında bir bedelle tamamlamayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı kulüp ile prensip anlaşmasına varan Doue ise iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Doue'nin de Galatasaray'a sıcak bakması nedeniyle Rennes'in bonservis beklentisi de biraz aşağılara inmiş durumda. AMAR DEDİC'İN BONSERVİSİ, DOUE'DEN DE YÜKSEK Galatasaray'ın gündemindeki diğer bir sağ bek ise Red Bull Salzburg formasını giyen Amar Dedic. Avusturya'da Sturm Graz altyapısında yetiştikten sonra Red Bull Salzburg organizasyonuna katılan Boşnak futbolcu, Okan Buruk'un onayını almış durumda ancak bu transferde de maliyet problemleri bulunuyor. REKLAM

Bütçesinin önemli bölümünü orta sahaya ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, sağ bek transferini, 10 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeliyle halletmeyi düşünüyor. Amar Dedic'in serbest kalma bedeli ise 18 milyon Euro.

21 yaşındaki futbolcunun gelecek vadettiğini düşünen ve herhangi bir maddi sorunu bulunmayan Red Bull Salzburg, oyuncunun ayrılığı için en az 15 milyon Euro talep ediyor. Sarı-kırmızılıların teklifi ise 7 milyon Euro civarında. MUKIELE'DE SORUN DA YÜKSEK MAAŞI Galatasaray'ın gündeminde yer alan dördüncü sağ bek ise Nordi Mukiele... Sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen Nordi Mukiele’yi yıllık ücretinin belli bir bölümünü karşılayarak kiralamayı düşünüyor.