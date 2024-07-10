Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da sağ beke hala dört aday var: Guela Doue, Aaron Wan-Bissaka, Amar Dedic, Nordi Mukiele - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da sağ beke hala dört aday var

        Sağ bek çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir pozisyona dört aday birden var. Guela Doue için Rennes'le masada bulunan sarı-kırmızılılar, Aaron Wan-Bissaka ve Nordi Mukiele'nin durumunu da yakından takip ediyor. Galatasaray ayrıca Amar Dedic ile de dirsek temasında

        Giriş: 10.07.2024 - 09:48 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir pozisyon dört aday!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'da sağ bek transferi için yoğun çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli pozisyonu güçlendirmek adına dört farklı aday üzerinde duruyor. Rennes'le Guela Doue transferi için masaya oturan Galatasaray, aynı zamanda Aaron Wan-Bissaka ve Nordi Mukiele'nin durumlarını da yakından takip ediyor. Buna ek olarak, Amar Dedic ile de temas halinde olan sarı-kırmızılılar, sağ bek transferinde en doğru tercihi yapmak için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

        Aaron Wan Bissaka için Manchester United'la bonservis pazarlıkları sürüyor. İngiliz ekibi çift haneli bonservis bedeli beklentisine sahip.

        ÖNCELİĞİ PREMIER LİG

        Premier Lig'den ayrılmaya çok sıcak bakmayan Wan-Bissaka'nın önceliği ise Galatasaray değil. 26 yaşındaki sağ bek, İngiltere'den gelecek tekliflere göre hareket edecek. İstediği gibi bir teklif gelmemesi durumunda Galatasaray'a vereceği yanıt olumlu olabilir.

        REKLAM

        WEST HAM UNITED DA İLGİLENİYOR

        Okan Buruk, sağ bekin kampa yetiştirilmesini talep ederken sarı-kırmızılılar, İngiliz oyuncuya ve Manchester United'a bu işi bir an evvel noktalandırmalarını iletecek. Wan-Bissaka'yla West Ham United da ilgileniyor.

        GUELA DOUE'DE FARK GİDEREK AZALIYOR

        Sacha Boey'u da yetiştiren kulüp olan Rennes ile bir süre önce müzakerelere başlayan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin bonservis beklentisini aşağı çekmeye çalışıyor.

        Kapıyı 15 milyon Euro'dan açan Rennes'le 5 milyon Euro'luk teklif sunan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibiyle uzlaşma zemini arıyor.

        Oyuncunun sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması nedeniyle Doue için çift haneli bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, bu transferi 10 milyon Euro'nun altında bir bedelle tamamlamayı hedefliyor.

        Sarı-kırmızılı kulüp ile prensip anlaşmasına varan Doue ise iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Doue'nin de Galatasaray'a sıcak bakması nedeniyle Rennes'in bonservis beklentisi de biraz aşağılara inmiş durumda.

        AMAR DEDİC'İN BONSERVİSİ, DOUE'DEN DE YÜKSEK

        Galatasaray'ın gündemindeki diğer bir sağ bek ise Red Bull Salzburg formasını giyen Amar Dedic. Avusturya'da Sturm Graz altyapısında yetiştikten sonra Red Bull Salzburg organizasyonuna katılan Boşnak futbolcu, Okan Buruk'un onayını almış durumda ancak bu transferde de maliyet problemleri bulunuyor.

        REKLAM

        Bütçesinin önemli bölümünü orta sahaya ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, sağ bek transferini, 10 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeliyle halletmeyi düşünüyor. Amar Dedic'in serbest kalma bedeli ise 18 milyon Euro.

        21 yaşındaki futbolcunun gelecek vadettiğini düşünen ve herhangi bir maddi sorunu bulunmayan Red Bull Salzburg, oyuncunun ayrılığı için en az 15 milyon Euro talep ediyor. Sarı-kırmızılıların teklifi ise 7 milyon Euro civarında.

        MUKIELE'DE SORUN DA YÜKSEK MAAŞI

        Galatasaray'ın gündeminde yer alan dördüncü sağ bek ise Nordi Mukiele... Sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen Nordi Mukiele’yi yıllık ücretinin belli bir bölümünü karşılayarak kiralamayı düşünüyor.

        Lutsharel Geertruida’yı transfer etmek için girişimlerde bulunan PSG ise oyuncuyu kiralık değil, bonservisle göndermek istiyor. PSG'den yıllık net ücreti 4,5 milyon Euro olan Mukiele, bu civarda bir teklifi Avrupa pazarından alabilmiş değil.

        Sağ bek için eşzamanlı olarak birçok oyuncuyla görüşmeler yürüten sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde PSG ile masaya oturması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        Sel suları otomobili önüne kattı!
        Sel suları otomobili önüne kattı!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı