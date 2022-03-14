Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Kanadalı yıldız "Oyunun temposu yavaş başladı ama sonrasında tempo bizim adımıza yükseldi. İkinci yarıda fırsatlar bulduk." dedi.

"HAKEM NEDEN VAR'A GİTMEZ!"

Hakem Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştiren Larin, "Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Rakip formamdan çekti, çok net. Derbide nasıl VAR'a gidilmiyor. Çok net bir penaltıydı." ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR SEZON"

Beşiktaşlı futbolcu, "Futbol bir takım oyunu. Zor bir sezon geçiriyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Sezonu en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.