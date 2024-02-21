Beşiktaş’ta bir kişi iş yerinde başından vurulmuş olarak bulundu. Olayda iddiaya göre, sabah işe gelen çalışan, kıraathane sahibi İsmail Karabıyık'ı (43) yerde hareketsiz yatar halde buldu.

DHA'nın haberine göre haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Sağlık ekipleri başında silah girişi bulunan Karabıyık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. REKLAM