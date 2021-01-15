Beşiktaş'ta derbi maçı hazırlıkları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş'ta derbi maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş'ta derbi maçı hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve kontrol idmanları sonrasında taktik çalıştı.

İdman yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın tamamlayarak kampa girecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mesut Özeil Fenerbahçe'ye geliyor mu? Son dakika transfer haberleri
FUTBOLFenerbahçe'de gündem sıcak!
Beşiktaş transfer haberleri | Son dakika: Mandzukic'te sonuç çıkmadı!
FUTBOLMandzukic'te sonuç çıkmadı! Yeni golcü...
İbrahim Yıldız: Savunma sınıfı geçti
FUTBOL"Savunma sınıfı geçti"
Son dakika haberi | Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
FUTBOLÇeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son dakika transfer haberi: "Attila Szalai için Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladık"
FUTBOL"Fenerbahçe ile görüşmelere başladık"
Kayserispor'dan savunmaya takviye
FUTBOLUğur Demirok Kayserispor’da
Bursaspor’da ilk hedef kadroyu elde tutmak
FUTBOLBursaspor’da hedef kadroyu korumak
Antalyaspor, Trabzonspor maçında galibiyet serisi peşinde
FUTBOLAntalyaspor seri peşinde
Okan'ın ilk, Ersin'in ikinci derbi heyecanı
FUTBOLDerbide gözler kalecilerde olacak
Galatasaray Denetim Kurulu'nun ibrasızlığı iptal oldu
FUTBOLDenetim Kurulu'nun ibrasızlığı iptal oldu