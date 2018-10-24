UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Belçika'nın Genk takımını ağırlayacak olan Beşiktaş'ta mücadele öncesindeki son hazırlık maçı öncesinde başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

Fikret Orman: Şenol hocayla üçüncü hamlede beraber çalışmaya başladık. 2012'de ilk geldiğinde değerli hocamız Trabzonspor'la çalışıyordu sezon sonunda kendisiyle görüşmek istedim ancak olmadı. Bursaspor'daki görev süresi bittikten sonra birlikte çalışmaya başladık. 3,5 senedir birlikteyiz. Şenol hocaya 'Şenol abi' tanımını 1980 senesinden geliyor, o yıldan beri bir diyaloğumuz var. 12 yaşındaydım, hoca da Trabzon'un kaptanıydı. O dönemden beri tanışıklığımız var. 3.5 yıl içinde Şenol Hoca bir güne bir gün, 'paramı ödeyin, paramı istiyorum' demedi.

"ARAMIZDA HİÇBİR ZAMAN PARA KONUSU OLMADI"

"Biz stadımızın olmadığı, şampiyon olduğumuz sene sıkıntılı bir süreçten geldik. O gün olmadığı gibi bugün de bunlar gündemimizde olmadı. Hocamızın kamuoyu önünde oyuncular da dahil olmak üzere 'paragöz' algısı yaratılmaya çalışılıyor. Bizim aramızda hiçbir zaman para konusu muhabbeti olmadı. Hatta aramızda sevgi ağırlıklı ilişki olduğu için kontrat yaparken de uzatırken de para konusu ben konuşmadım hocayla. Şunu söylemiştir, 'Oyuncularımın ödemesini yapılmasını istiyorum' demiştir. Şunu da demiştir 'Oyuncuların parasını ödemeden transfer yapmayın, böyle yaparsak takımın dengesi bozulur' demiştir. Cenk Tosun satıldığı zaman da önce takımımızın parasını ödeyelim demiştir. Bizim geçen seneyle alakalı ödemelerimizi ağustos ayı sonunda yaptık. Bu seneyle alakalı hocamıza ödeme yapmadık. Önümüzdeki günlerde ödemeleri yapacağız. Hocamız 'Bütün takıma ödeme yaptınız, bana niye yapmadınız' dolaylı dolaysız böyle bir şey demedi."

"HOCAMIZ, MİLLİ TAKIM'A GİTMEK İSTEMEDİ"

"Hocam 'Milli Takım'a gitmek istiyorum' demedi. 1 ay evvel sözleşme yeniledim benim işim Beşiktaş'tır' dedi. O gün gitmek isteseydi biz o ilişkiyi bitirirdik. Milli Takım konusunu da kapattık"

"HOCAMIZ MUTSUZ, BEN DE MUTSUZUZ AMA KAYBETTİĞİMİZ İÇİN MUTSUZUZ"

"Hocam mutsuz, ben de mutsuzum. Kaybettiğimiz için mutsuzuz. Sokaktaki taraftarımız da mutsuz. Bizim işimiz camiayı mutlu etmek. Bunu çözecek kişiler biziz. Geçmiş kimseleri refere ederek bu işin içinden çıkamayız. Transfer edilen bir futbolcu başarılı olursa bunu beceren biziz. Başarısızlıkta da beceremeyen biziz. Güneşli günler görmüyoruz, Şenol Güneş de burada ancak yarın güneşli günler gelecek. Üç senelik çalışmamızda evet çok kötü bir lig sezonu geçirdik, çok başarılı bir Şampiyonlar Ligi serüveninden sonra. Bayern Münih'i geçmeliydik. Dördüncü olmayı kimse beklemiyordu. Daha fazla çalışacağız, mazeret uydurmayacağız, işimizi iyi yapma gayretinde olacağız."

"TEK İŞİMİZ VAR O DA ŞAMPİYON OLMAK"

"En sevmediğim laf 'Arkasındayım, yanındayım, önündeyim' Beşiktaş başkanıyla teknik direktörü Şenol Güneş buradayız, işimize bakıyoruz. Bir tek işimiz vardır, şampiyon olmak. Bu kişisel bir şey değildir. Tek derdimiz, vizyonumuz, misyonumuz kupa kaldırmaktır. Arada kavgalar, fikir ayrılıkları olur. Her ailenin içerisinde var bunlar. Hele 3,5 senelik ilişki olduğu zaman, orada farklı şeyler olur. Namuslu insanların, para alıp emek harcayan insanların, egolarını bırakarak işlerini yapma gayretleri olur. Biz de onu yapıyoruz."

"İHTARNAME ÇEKNLER VAR MI? VAR"

"Futbolculara ödeme yapılıyor mu? Ülkemizde mayıs üzerinde yüzde 50'nin üzerinde bir döviz artışı var ve gelirlerimiz TL bazında. Geçen sene de dördüncü olduk. Beşiktaş kadrosu ve tecrübesi, Şampiyonlar Ligi ve üst düzey başarılar üzerine kurulmuştur. Beşiktaş'ın geldiği nokta bugünün sıkıntısı değildir. Stadını, tesislerini yapmış takımını kurmuş, şampiyonluklar olmuş. Kontratlar Euro bazında yapılmış ve dördüncü olmuşuz. Euro kuru artmış ancak Beşiktaş lisans alan bir kulüp, ödeme alamadan lisans alamazsınız zaten. Mali durumda en iyi olan kulüp biziz, elimizden geleni yapıyoruz. İhtarname çekenler oluyor mu? Oluyor. Engelleyeceğimiz şeyler değil. Olan bu tip şeyleri kontrat yenilemeye geldiğinde yenilemeyiz ve yollarımızı ayırırız. Kendi kültürümüzle olan insanlarla yola devam edeceğiz"

ŞENOL GÜNEŞ'LE SÖZLEŞME YENİLECEK Mİ?

"Bizim yönetimimiz 2019'a kadar. 2019'dan sonrası için seçilmiş bir başkan değilim. 2019'dan sonra Şenol hocayla tekrar oturup konuşuruz. Kamuoyuna şirin gözükmek için bunları konuşacak değiliz. Hocanın bize, bizim de ona güven problemimiz yoktur."

Şenol Güneş: Ben Beşiktaş'ta olmaktan mutluyum, başkan da mutlu. Bu tip şeyleri gündeme getirmeyelim.

"ŞENOL GÜNEŞ'İ İSTEMEYEN VARSA İSTİFA EDER GİDER"

Fikret Orman: Şenol Güneş'i istemeyen yönetim kurulu üyelerimiz yok. Büyük konuşmayayım, olabilir mi olabilir. Ancak onla da yollarımızı ayırmak da olabilir. İstemeyen varsa beyaz kağıda imzasını atar, istifa eder gider.

"ALDIĞIMIZ SKORLARDAN MUTLU DEĞİLİZ"

"Aldığımız skorlardan mutlu değiliz. Ligin daha başındayız. Bu derenin altından daha çok sular akar. En tecrübeli başkanlardanım. Şenol hoca da 30 seneden fazla başkan. Çözmek bizim işimiz. El ele vereceğiz, dedikoduyla değil işimizle uğraşacağız"

GUTI, REAL MADRID'E GİDİYOR MU?

"Guti'nin Real Madrid'e gitmesinden hocamız da ben de gurur duyarız. Real Madrid'den bize gelen bir şey de yok. Real Madrid'e layık bir çocuk mudur? Real Madrid'e layık bir çocuktur, o yüzden burada çalışmasını istedik. Hocamızın onunla çalışmasından mutlu olacağını düşündüğü için sözleşme yaptık"

ŞENOL GÜNEŞ: YORUMCULAR KRİZİ DÜŞÜNÜYORLARSA MAAŞLARINI BAĞIŞLASINLAR, BEN DE 1 YILLIK ÜCRETİMİ BAĞIŞLAYACAĞIM

Şenol Güneş: Benim yaşım belli, buraya çakılıp kalacak değilim. Beşiktaş'ı yönetecek kişiyi de en doğru olarak başkan verecektir. Başkan para almadığımı söylüyor, ben para almadığımı söylemiyorum ama konu benim üzerimde dönüyor. Bundan rahatsızım. Madem televizyondaki yorumcular krizi düşünüyor bu kadar aldıkları paraları kurumlarından almasınlar devlete bağışlasınlar. Ben de bir yıllık ücretimi bağışlayacağım. Ben 'Beşiktaş'ta mutluyum' diyorum"

"İKİ OYUNCUMUZA PARALARINI HAFTA İÇERİSİNDE ÖDEYECEĞİZ, KONU KAPANACAK"

Fikret Orman: Ortada bir kanun var, uymak mecburiyetindeyiz. Hiçbir oyuncumuzla böyle bir konuşma sürecine girmedik. İlk olarak geçmişteki mükellefiyetlerimizi gidermek için oturduk konuştuk. Onlar bizim evlatlarımız. Kişiler hata yapabilir, kurumlar hata yapmaz. Beşiktaş'ın yapacağı bir hata tarihine yazılır. Bugüne kadar verdiğimiz kararları kurumsal hafızada ne kalacak diye dikkat ederek vermeye çalıştık. Eylül sonu itibarıyla borçsuzluk anlaşması yaptık, paralarını da ödedik. İki tane oyuncumuza paramızı ödemediğimiz için imzalatmadık. Onlarla ödediğimiz zaman bu konu kapanacak. Bu oyuncular bizim oyuncularımız, pırlanta gibidirler. Kişisel olarak hata yapabilirler ancak benim ve hocamın tecrübesindeki insanlar onları kamuoyu önünde tartıştırmak yerine kapılar ardında çözeriz. Bunların bin beterleri diğer kulüplerde oluyor ama hiçbiri yazılıp çizilmiyor! Beşiktaş'ın konuşulması haksızlık oluyor.

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